Mulher de tem aparelho celular furtado na varanda de casa em Anastácio

Mulher de 52 anos procurou a Delegacia de Polícia Civil de Anastácio na noite de ontem, para denunciar o furto do aparelho celular ocorrido em sua residência, localizada na região do Conjunto Habitacional Assui. Segundo a vítima, o aparelho foi levado em um momento de descuido.

Ela informou aos policiais que por volta das 19h33, percebeu que uma pessoa não identificada, se aproveitando de que ela não estava prestando atenção, pegou o telefone que estava dentro de uma sacola de crochê na varanda do imóvel. Ainda não há suspeita da autoria do delito.