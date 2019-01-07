Após abordagem, um casal e dois homens são presos pela PM em Aquidauana

Aquidauana
Ações ocorreram no sábado
Por volta das 11 horas de sábado, três pessoas foram presas pela equipe de Força Tática do 7º Batalhão da Polícia Militar em posse de drogas e uma por ameaça, em Aquidauana.
Uma equipe de Força Tática, realizava rondas ostensivas e preventivas pelo bairro Alto, quando avistou um casal que ao perceber a presença da viatura empreenderam fuga, não logrando êxito e sendo abordados pela equipe policial militar.
Dessa maneira foi realizada a revista pessoal, sendo encontrado na cintura do homem de 24 anos uma quantia de 130 gramas de uma substância análoga a maconha. Em posse dessa quantidade, ao ser indagado a origem dessa substância, o mesmo relatou ter comprado de um “conhecido”, e que já havia adquirido outras vezes. Já a mulher que o acompanhava, confessou ter sido convidada pelo rapaz para fumarem juntos.
Após mais algumas informações dadas pelos abordados, a referida guarnição se deslocou para a residência onde o indivíduo disse ter adquirido a substância. Ao chegar ao endereço dado pelo abordado, o dono da residência, que já era conhecido no meio policial por prática de delitos tentou empreender fuga, não conseguindo e sendo abordado pela equipe de Força Tática. Questionado sobre ter algum ilícito em sua residência, disse ter apenas uma porção em sua carteira e que a equipe poderia realizar busca por dentre a sua casa.
Após as buscas, a guarnição logrou êxito, encontrando um saco plástico, contendo vários tabletes de substância análoga a maconha, quantidade aproximada a 6 quilogramas. Enquanto a guarnição realizava os procedimentos legais, chegou a conhecimento através de populares, que havia um movimento rotineiro em uma horta nas proximidades, sendo assim, os policiais se deslocaram até a referida horta e ao chegarem foram recebidos a xingamentos e ameaças por parte do proprietário, sendo também encaminhado à delegacia de Polícia Civil para maiores esclarecimentos e por não colaborar com o serviço policial militar.
Pelos crimes cometidos, os autores foram encaminhados a Delegacia de Polícia Civil de Aquidauana, para serem tomadas medidas pertinentes a justiça.
Investigação
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LUTO
Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
INFRAESTRUTURA
Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo
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