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Aquidauana

Após abordagem, um casal e dois homens são presos pela PM em Aquidauana

Ações ocorreram no sábado

Renan Nucci

Publicado em 07/01/2019 às 15:25

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Por volta das 11 horas de sábado, três pessoas foram presas pela equipe de Força Tática do 7º Batalhão da Polícia Militar em posse de drogas e uma por ameaça, em Aquidauana.

Uma equipe de Força Tática, realizava rondas ostensivas e preventivas pelo bairro Alto, quando avistou um casal que ao perceber a presença da viatura empreenderam fuga, não logrando êxito e sendo abordados pela equipe policial militar.

Dessa maneira foi realizada a revista pessoal, sendo encontrado na cintura do homem de 24 anos uma quantia de 130 gramas de uma substância análoga a maconha. Em posse dessa quantidade, ao ser indagado a origem dessa substância, o mesmo relatou ter comprado de um “conhecido”, e que já havia adquirido outras vezes. Já a mulher que o acompanhava, confessou ter sido convidada pelo rapaz para fumarem juntos.

Após mais algumas informações dadas pelos abordados, a referida guarnição se deslocou para a residência onde o indivíduo disse ter adquirido a substância. Ao chegar ao endereço dado pelo abordado, o dono da residência, que já era conhecido no meio policial por prática de delitos tentou empreender fuga, não conseguindo e sendo abordado pela equipe de Força Tática. Questionado sobre ter algum ilícito em sua residência, disse ter apenas uma porção em sua carteira e que a equipe poderia realizar busca por dentre a sua casa.

Após as buscas, a guarnição logrou êxito, encontrando um saco plástico, contendo vários tabletes de substância análoga a maconha, quantidade aproximada a 6 quilogramas. Enquanto a guarnição realizava os procedimentos legais, chegou a conhecimento através de populares, que havia um movimento rotineiro em uma horta nas proximidades, sendo assim, os policiais se deslocaram até a referida horta e ao chegarem foram recebidos a xingamentos e ameaças por parte do proprietário, sendo também encaminhado à delegacia de Polícia Civil para maiores esclarecimentos e por não colaborar com o serviço policial militar.

Pelos crimes cometidos, os autores foram encaminhados a Delegacia de Polícia Civil de Aquidauana, para serem tomadas medidas pertinentes a justiça.

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