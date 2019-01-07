"Escoltado" por táxi, trio é preso com S10 roubada em Ponta Porã

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) recuperou na noite de domingo (6), no km 68, da BR-463, em Ponta Porã, uma S10 roubada e prendeu dois homens que faziam serviço de “batedor” em um táxi.

A apreensão ocorreu quando policiais realizavam fiscalização de rotina e pararam o veículo que estava com placas de Rondonópolis (MT). O veículo era conduzido por um homem de 23 anos. O motorista disse, durante entrevista, que iria para Ponta Porã e que era acompanhado por outro carro, que foi abordado logo à frente.

O outro carro era um Voyage, também com placas de Rondonópolis. O motorista foi identificado como um jovem de 22 anos tendo como passageiro outro rapaz de mesma idade.

Durante a abordagem, o passageiro revelou aos policiais que viajavam junto com a camionete e trocava mensagens pelo celular avisando o condutor da S10 sobre fiscalizações na estrada.

Ao realizarem vistoria aos sinais de identificação da camionete, os agentes da PRF constataram que havia um registro de roubo/furto em 15 de dezembro do ano passado, na cidade de Barra do Garça (/MT).

Os três homens, juntamente com os veículos, foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Federal em Ponta Porã.