Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 20:00

Buscar

Últimas notícias
X

Fronteira

"Escoltado" por táxi, trio é preso com S10 roubada em Ponta Porã

Apreensão ocorreu no domingo (6) no km 68, da BR-463

Guilherme Henrique

Publicado em 07/01/2019 às 12:01

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) recuperou na noite de domingo (6), no km 68, da BR-463, em Ponta Porã, uma S10 roubada e prendeu dois homens que faziam serviço de “batedor” em um táxi.

A apreensão ocorreu quando policiais realizavam fiscalização de rotina e pararam o veículo que estava com placas de Rondonópolis (MT). O veículo era conduzido por um homem de 23 anos. O motorista disse, durante entrevista, que iria para Ponta Porã e que era acompanhado por outro carro, que foi abordado logo à frente.

O outro carro era um Voyage, também com placas de Rondonópolis. O motorista foi identificado como um jovem de 22 anos tendo como passageiro outro rapaz de mesma idade.

Durante a abordagem, o passageiro revelou aos policiais que viajavam junto com a camionete e trocava mensagens pelo celular avisando o condutor da S10 sobre fiscalizações na estrada.

Ao realizarem vistoria aos sinais de identificação da camionete, os agentes da PRF constataram que havia um registro de roubo/furto em 15 de dezembro do ano passado, na cidade de Barra do Garça (/MT).

Os três homens, juntamente com os veículos, foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Federal em Ponta Porã.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Operação Mulher Segura

Preso jovem que agrediu ex-companheira com madeira enquanto ela dormia em MS

DESAFIOS ON-LINE

Operação que envolveu adolescente de Aquidauana tem nova fase deflagrada

Investigação

Motorista de aplicativo é preso suspeito de abusar de passageira em MS

Homem foi localizado pela Deam na Avenida Mato Grosso; vítima, de 20 anos, relatou ter sido impedida de sair do veículo

Tragédia em MS

Colisão frontal entre carro e caminhonete deixa um morto na BR-158

Publicidade

Apreensão de drogas

PRF encontra mais de 300 quilos de cocaína escondidos em tanques na BR-262

ÚLTIMAS

Arestides Alves de Albres morre aos 98 anos em Campo Grande

LUTO

Arestides Alves de Albres morre aos 98 anos em Campo Grande

Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
Ação conjunta em Aquidauana recupera pavimentação na Rua dos Ferroviários

INFRAESTRUTURA

Ação conjunta em Aquidauana recupera pavimentação na Rua dos Ferroviários

Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Giovani José da Silva Maria de Lourdes Medeiros Bruno Rev. Vivaldo Melo Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti Ronaldo Régis Manoel Afonso Embrapa Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo