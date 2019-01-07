Fazendeiro procura polícia e denuncia furto de 50 cabeças de gado em Aquidauana

Fazendeiro de 52 anos procurou a polícia na manhã de ontem (6) para denunciar o furto de aproximadamente 50 cabeças de gado de sua propriedade, localizada a cerca de 25 quilômetros de Aquidauana.

Para a polícia a vítima, detalhou que voltou de Campo Grande para fazer a contagem de seu rebanho quando notou a falta de cerca de 50 cabeças de várias idades entre bezerros, touros e novilhas.

O proprietário não conseguiu apontar um suspeito e ainda disse que fez buscas na vizinhança, mas, não encontrou seus animais.

O caso foi registrado como furto – abigeato na delegacia de Aquidauana.