Homem é preso em Aquidauana após ser flagrado com caminhão furtado

No sábado, um homem de 26 anos foi preso pela equipe de Radiopatrulha do 7º Batalhão da Polícia Militar, em Aquidauana, após ser flagrado com um caminhão furtado por volta das 09 horas.

Após denúncia anônima feita através do número 190 (Centro de Operações da Polícia Militar), foi repassado à equipe a informação de que havia sido furtado um caminhão de cor verde na cidade de Jaraguari e que possivelmente o automóvel estaria em uma residência localizada no Bairro São Pedro.

Em posse dessas informações, a referida guarnição se deslocou até o endereço, chegando ao local foi constatado a veracidade da denúncia, sendo localizado o automóvel e o autor.

Ao ser questionado, disse ser motorista e ter tentado contato com o dono do caminhão, seu patrão, não logrando êxito. Também informou ter se deslocado por residir em Aquidauana, mas que já estaria retornando para fazer manutenção no caminhão.

Dessa maneira, foi dada voz de prisão ao homem de 26 anos e encaminhado juntamente ao veículo recuperado até a Delegacia de Polícia Civil para providências cabíveis.