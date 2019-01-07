Mulher é fuzilada por pistoleiros no centro de Ponta Porã

Dois homens em uma moto fuzilaram no começo da tarde desta segunda-feira uma mulher identificada como Joana Torres. Ele seguia pela avenida Brasil acompanhada pelo filho em um Hilux com placas NKX 0039 de Ponta Porã, quando os pistoleiros efetuaram dezenas de tiros.

Joana e o filho dela foram levados em estado grave para o Hospital Regional de Ponta Porã, mas a mulher morreu quando era atendida. O estado de saúde do filho dela é grave.

Joana seria esposa de um policial civil de Ponta Porã. O caso está sendo investigado.