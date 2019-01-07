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Homicídio

Pintor é assassinato a facadas por grupo de adolescentes em Jardim

Principal suspeita é de que o assassinato foi arquitetado pela ex-mulher da vítima

Guilherme Henrique

Publicado em 07/01/2019 às 11:17

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O pintor Hudson Echeverria, 30 anos, foi assassinado a facadas, na madrugada de ontem (6), por volta das 2h30, na região central de Jardim. Pelo menos oito adolescentes são suspeitos de participar do delito.

Segundo o jornal MidiaMax, testemunhas contaram que, a vítima tomava refrigerante e iria pegar um moto-táxi, na Avenida Duque de Caxias, perto do banco Bradesco quando foi chamado para conversar pela ex-mulher.

No entanto, ao se aproximar, ele foi surpreendido por um grupo com pelo menos oito adolescentes, que começaram a agredir o pintor.

Na confusão, Hudson foi esfaqueado nas costas e em outros cinco pontos. Ele caiu e morreu no local. Na sequência, os adolescentes fugiram, contudo, pelo menos quatro deles já teriam sido identificados e apreendidos pela polícia.

A principal suspeita até o momento é de que o assassinato foi arquitetado pela ex-mulher – que ainda não teve o nome divulgado – devido a um desentendimento. Também não há informações se ela está entre os detidos.

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