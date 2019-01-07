PRF encontra arma e maconha dentro de urso de pelúcia e casal acaba preso

Casal foi preso revólver calibre 38 e maconha escondidos em urso de pelúcia na madrugada de sábado (5), no quilometro 141, da BR-262, em Água Clara. Eles viajavam em ônibus com duas crianças de 10 e 4 anos.

A apreensão foi realizada pela PRF (Polícia Rodoviária Federal) durante fiscalizações na Unidade Operacional no município. O ônibus fazia o itinerário Campo Grande/ Recife (PE).

Um homem e uma mulher, ambos de 23 anos, viajavam juntos e apresentaram nervosismo com a presença da equipe policial. O casal ainda levava duas crianças, uma menina de 4 anos e um menino de 10, filhos da jovem.

Em revista às bagagens dos envolvidos, os agentes encontraram um urso de pelúcia que estava dentro de uma mochila. Porém, o item apresentava um peso desproporcional.

Dentro do objeto, estava escondido um revólver calibre .38, carregado com cinco munições e também 3 gramas de maconha.

Sobre o flagrante, o homem disse não saber da existência da arma, porém a mulher confessou ter sido contratada para levar o revólver até Arapiraca (AL).

O casal foi encaminhado à Polícia Civil de Água Clara onde o Conselho Tutelar da cidade foi chamado para acompanhar as crianças.