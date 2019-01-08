Após ficar 15 dias fora, mulher encontra casa arrombada em Aquidauana

Crime
Vítima mora na Rua Praça Nossa Senhora no Centro de Aquidauana
Mulher de 49 anos procurou a polícia na noite de ontem (7) para dizer que teve a casa arrombada enquanto viajava. Ela mora na Rua Praça Nossa Senhora da Imaculada Conceição, no Centro de Aquidauana.
Segundo o registro policial, a vítima disse que ficou cerca de 15 dias fora de casa, pois estava viajando. Ao chegar em casa hoje encontrou a porta da sala arrombada.
Na ocorrência ela não menciona se algo foi roubado, apenas que a perícia não pode ser realizada no local já que ela trocou a fechadura.
O caso foi registrado na delegacia como furto qualificado.
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