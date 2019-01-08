Jovem que acertou dois tiros em desafeto na virada do ano é preso em MS

Rio Negro
A motivação do crime ainda está sendo apurada e a polícia também não descarta a participação de outras pessoas
Acusado de ter atirado contra um homem, de 26 anos, na noite de réveillon, Cleverson da Silva Varão, de 18 anos, conhecido como “Kekel”, foi preso pela Polícia Civil, no domingo (6), em Rio Negro, cidade que fica a 144 quilômetros de Campo Grande.
Na ocasião, a vítima foi atingida no tórax e no braço, socorrida para o hospital da cidade e em seguida, transferido para Campo Grande, onde permanece internado. Segundo o delegado Gabriel Cardoso Gonçalves Barroso, a motivação do crime ainda está sendo apurada e a polícia também não descarta a participação de outras pessoas na tentativa de homicídio.
De acordo com os depoimentos, no dia do crime, vítima e autor teriam se desentendido e, possivelmente, teriam uma desavença antiga. Conforme o site Idest, Cleverson ainda está preso na delegacia da aguardando transferência para um presídio.
Investigação
Homem foi localizado pela Deam na Avenida Mato Grosso; vítima, de 20 anos, relatou ter sido impedida de sair do veículo
LUTO
Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
INFRAESTRUTURA
Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo
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