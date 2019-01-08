Ladrões invadem restaurante, quebram máquina e levam dinheiro em Aquidauana

Crime
O caso aconteceu ontem (7) perto da rodoviária
Bandidos ainda não identificados invadiram um restaurante, quebraram máquina de som e levaram todo o dinheiro depositado para fazê-la funcionar. O caso aconteceu ontem (7) perto da rodoviária em Aquidauana.
Segundo o boletim de ocorrência, o proprietário do local, de 45 anos, contou a polícia que, quando chegou para trabalhar pela manhã notou que o telhado estava quebrado.
Em seguida, ele percebeu que máquina de som – que toca música – por dinheiro foi quebrada e quem invadiu o lugar levou tudo o que foi arrecadado com clientes. Ele não informou a quantia.
O caso foi registrado na delegacia de Aquidauana como furto qualificado.
Investigação
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