Novo golpe oferece caixa de lápis de cor grátis para enganar internautas

Um novo golpe registrado em aplicativos de mensagens, como o WhatsApp e o Facebook Messenger, abre caminho para cibercriminosos roubarem dados pessoais e instalarem aplicativos maliciosos em telefones celulares. A isca da vez é uma oferta gratuita de caixas de lápis de cor da Faber-Castell.

Acompanhada de emoticons, a mensagem “Cadastre-se e receba sua AMOTRA GRÁTIS FABER-CASTELL também! É GRÁTIS! Cadastre-se e receba” vem acompanhada de um link que, ao ser clicado, redireciona os usuários para um endereço de promoções grátis. A mensagem seguinte oferece o brinde em troca do preenchimento de um formulário com nome, contato e endereço.

A Kaspersky Lab identificou o golpe e alerta que os dados fornecidos podem ser usados em fraudes futuras. O início da campanha seria em 3 de janeiro e, desde então, mais de 600 mil acessos ao endereço do redirecionamento foram registrados. O “negócio” termina com o pedido para que o interessado compartilhe o link com cinco amigos, o que ajuda o golpe a se espalhar.

Antivírus da Kaspersky já incluíram o endereço entre as listas de aviso sobre risco de roubo de informações. O simples acesso ao site, porém, não deflagra o golpe, sendo necessário concluir o procedimento até o fim.

Usuários do sistema Android podem tanto ser redirecionados a uma página cheia de anúncios (que abastece os autores do golpe com recursos pela visualização dos anúncios) como terem um aplicativo malicioso instalado no sistema. Para iPhones, são ofertadas instalações de aplicativos legítimos com esquemas “pay-per-install” –nos quais os golpistas ganham dinheiro a cada instalação concretizada.

Precaução – Os responsáveis pelo golpe não foram identificados. A recomendação é para que os usuários tomem cuidado com os links recebidos, principalmente quando vindos de estranhos. Observar erros de ortografia ou trocas de letras para simular um endereço legítimo também são precauções viáveis.

No caso de promoções envolvendo marcas conhecidas, uma alternativa é visitar o site oficial da empresa para verificar se a promoção existe. A Faber-Castell, por exemplo, informou à Folha de S. Paulo que não realiza nenhuma ação promocional por canais de terceiros –concentrando-as em seus sites ou redes sociais.