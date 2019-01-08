Ônibus cai em ribanceira e acidente deixa 21 feridos em MS

Anaurilândia
Acidente aconteceu nesta madrugada às margens da MS-276, entre Batayporã e Anaurilândia
Pelo menos 21 trabalhadores rurais ficaram feridos na madrugada desta terça-feira (8) depois que um ônibus saiu da pista e caiu em uma ribanceira às margens da MS-276, entre Batayporã e Anaurilândia.
Conforme o jornal Nova Notícias e Campo Grande News, o coletivo saiu de Nova Andradina com destino a uma lavoura de mandioca em Anaurilândia. O acidente teria sido provocado após explosão de um dos pneus.
O condutor perdeu o controle da direção, saiu da pista e o ônibus caiu em uma ribanceira.
Corpo de Bombeiros, Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e uma equipe da PMR (Polícia Militar Rodoviária) atendem a ocorrência.
Cerca de oito passageiros já foram socorridos e levados ao Hospital Regional de Nova Andradina. A rodovia MS-276 não foi interditada.
Investigação
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LUTO
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INFRAESTRUTURA
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