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Anaurilândia

Ônibus cai em ribanceira e acidente deixa 21 feridos em MS

Acidente aconteceu nesta madrugada às margens da MS-276, entre Batayporã e Anaurilândia

Guilherme Henrique

Publicado em 08/01/2019 às 10:30

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Pelo menos 21 trabalhadores rurais ficaram feridos na madrugada desta terça-feira (8) depois que um ônibus saiu da pista e caiu em uma ribanceira às margens da MS-276, entre Batayporã e Anaurilândia. 

Conforme o jornal Nova Notícias e Campo Grande News, o coletivo saiu de Nova Andradina com destino a uma lavoura de mandioca em Anaurilândia. O acidente teria sido provocado após explosão de um dos pneus.

O condutor perdeu o controle da direção, saiu da pista e o ônibus caiu em uma ribanceira.

Corpo de Bombeiros, Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e uma equipe da PMR (Polícia Militar Rodoviária) atendem a ocorrência.

Cerca de oito passageiros já foram socorridos e levados ao Hospital Regional de Nova Andradina. A rodovia MS-276 não foi interditada.

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