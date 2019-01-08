Traficante abandona carro com meia tonelada de maconha em mata e foge

Depois de uma perseguição de trinta minutos pela BR-463, em Ponta Porã - cidade a 313 km de Campo Grande – um homem abandonou o carro com quinhentos quilos de maconha na noite de ontem (7).

De acordo com a PRF (Polícia Rodoviária Federal), os policiais estavam fazendo uma fiscalização na rodovia, quando deram ordem de para a um Gol, que fugiu. A equipe começou uma perseguição pelo veículo, que durou trinta minutos.

Quando percebei que não conseguiria fugir, o motorista jogou o carro no canteiro da rodovia, que estava coberto por mata e fugiu a pé. Apesar das buscas, o homem não foi encontrado pelos policiais.

Durante checagem, os policiais perceberam que as placas não eram as originais do veículo e dentro do carro havia diversos tabletes de maconha.

Ao todo foram apreendidos 500 quilos da droga. O entorpecente e o carro foram encaminhados à delegacia da cidade.