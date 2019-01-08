Trio tenta fugir da polícia em carro, mas acaba preso com maconha em Anastácio

Equipe da Rádio Patrulha prendeu três jovens durante a madrugada desta terça-feira (8) em Anastácio. Eles estavam em um carro com maconha e chegaram a fugir da PM.

O flagrante ocorreu durante a madrugada quando policiais realizavam rondas e um veículo com três jovens. Ao perceber a presença da viatura o condutor acelerou, na tentativa de fugir do local.

Porém, a guarnição realizou a abordagem e após busca pessoal e veicular foi encontrado no interior do veículo uma porção de maconha.

Ao serem checados no sistema, foram encontrados vários registros dos três jovens com envolvimento de uso de drogas.

Diante dos fatos, eles foram encaminhados até a Delegacia de Polícia Civil.