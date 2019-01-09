Bandidos arrombam porta e levam ferramentas de casa em Aquidauana

Crime
Casa alvo de ladrões está em obras
Idoso de 73 anos registrou queixa de furto na polícia na manhã de ontem (9) na Vila São Pedro em Aquidauana.
De acordo com o registro policial, a vítima detalhou que, sua casa está em reforma e na manhã de terça-feira viu que arrombaram a porta da frente e levaram ferramentas dos pedreiros.
O caso foi registrado como furto qualificado na delegacia de Aquidauana.
Investigação
Homem foi localizado pela Deam na Avenida Mato Grosso; vítima, de 20 anos, relatou ter sido impedida de sair do veículo
LUTO
Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
INFRAESTRUTURA
Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS