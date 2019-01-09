Bandidos arrombam porta e levam ferramentas de casa em Aquidauana

Idoso de 73 anos registrou queixa de furto na polícia na manhã de ontem (9) na Vila São Pedro em Aquidauana.

De acordo com o registro policial, a vítima detalhou que, sua casa está em reforma e na manhã de terça-feira viu que arrombaram a porta da frente e levaram ferramentas dos pedreiros.

O caso foi registrado como furto qualificado na delegacia de Aquidauana.