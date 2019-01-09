Carro roubado há 3 anos e abandonado perto de borracharia na BR-163

Um carro roubado foi abandonado sem os bancos traseiros perto de uma borracharia, na manhã de ontem (8) no quilometro 703, da BR-163, em Rio Verde.

A apreensão foi realizada pela PRF (Polícia Rodoviária Federal) após denúncia sobre um carro abandonado. Uma equipe da PRF foi até o local para averiguar a situação e encontrou um Fiat Palio destrancado, sem os bancos traseiros e com placas de Várzea Grande (MT).

Com isso foi realizada uma checagem no carro, onde foi constatado que se tratava de um Palio roubado em 2016 na cidade de Cuiabá.

O veículo foi encaminhado à Delegacia da Polícia Civil de Rio Verde de Mato Grosso.