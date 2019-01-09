Carro roubado há 3 anos e abandonado perto de borracharia na BR-163

Rio Verde
A apreensão foi realizada pela PRF (Polícia Rodoviária Federal) após denúncia sobre um carro abandonado
Um carro roubado foi abandonado sem os bancos traseiros perto de uma borracharia, na manhã de ontem (8) no quilometro 703, da BR-163, em Rio Verde.
A apreensão foi realizada pela PRF (Polícia Rodoviária Federal) após denúncia sobre um carro abandonado. Uma equipe da PRF foi até o local para averiguar a situação e encontrou um Fiat Palio destrancado, sem os bancos traseiros e com placas de Várzea Grande (MT).
Com isso foi realizada uma checagem no carro, onde foi constatado que se tratava de um Palio roubado em 2016 na cidade de Cuiabá.
O veículo foi encaminhado à Delegacia da Polícia Civil de Rio Verde de Mato Grosso.
Investigação
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LUTO
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INFRAESTRUTURA
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