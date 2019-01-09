Compartilhamento de vídeos com ofensas a adolescentes vira caso de polícia em Sidrolândia

Policial
Situação mais grave também relacionado ao compartilhamento de imagens pelo WhatsApp ocorreu ontem em Campo Grande
A Polícia Civil de Sidrolândia – cidade a 71 quilômetros de Campo Grande -, investiga o compartilhamento de vídeos em redes sociais, onde adolescentes entre 11 ate os 17 anos, de são chamados de “cornos” até “putas”.
Os pais e responsáveis dos jovens procuraram a delegacia, para registrar os boletins de ocorrência por crime virtual. Nos vídeos, aparecem fotos de várias adolescentes e com um som de funk ao fundo. Elas são chamadas com ofensas de conotação sexual e prostituição, enquanto o nome de cada uma delas é mostrado no decorrer do vídeo.
Mesma situação dos meninos, que são chamados de cornos e maconheiros. Além do WhatsApp as vítimas informaram à polícia que os vídeos também estão sendo divulgados no Facebook, conforme o site SidrolandiaNews.
Segundo o delegado da cidade, Diego Dantas, um dos possíveis autores já foi identificado, assim como uma menina que produziu o vídeo em relação aos meninos. A orientação dada pela polícia é que os pais que reconhecerem os filhos nos vídeos, registrem um boletim de ocorrência.
Na Capital - Situação mais grave também relacionado ao compartilhamento de imagens pelo WhatsApp, ocorreu em Campo Grande. Uma adolescente de 16 anos afirma ter caído em emboscada, sido torturada durante 2 horas por outras duas meninas e toda a ação foi transmitida em grupo de WhatsApp formado por mulheres.
O caso aconteceu dentro de casa no Guanandi. O motivo seria o envolvimento da vítima com o ex-namorado de uma das agressoras. Devido as agressões, ela foi parar na Santa Casa.
Investigação
Homem foi localizado pela Deam na Avenida Mato Grosso; vítima, de 20 anos, relatou ter sido impedida de sair do veículo
LUTO
Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
INFRAESTRUTURA
Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS