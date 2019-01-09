Compartilhamento de vídeos com ofensas a adolescentes vira caso de polícia em Sidrolândia

A Polícia Civil de Sidrolândia – cidade a 71 quilômetros de Campo Grande -, investiga o compartilhamento de vídeos em redes sociais, onde adolescentes entre 11 ate os 17 anos, de são chamados de “cornos” até “putas”.

Os pais e responsáveis dos jovens procuraram a delegacia, para registrar os boletins de ocorrência por crime virtual. Nos vídeos, aparecem fotos de várias adolescentes e com um som de funk ao fundo. Elas são chamadas com ofensas de conotação sexual e prostituição, enquanto o nome de cada uma delas é mostrado no decorrer do vídeo.

Mesma situação dos meninos, que são chamados de cornos e maconheiros. Além do WhatsApp as vítimas informaram à polícia que os vídeos também estão sendo divulgados no Facebook, conforme o site SidrolandiaNews.

Segundo o delegado da cidade, Diego Dantas, um dos possíveis autores já foi identificado, assim como uma menina que produziu o vídeo em relação aos meninos. A orientação dada pela polícia é que os pais que reconhecerem os filhos nos vídeos, registrem um boletim de ocorrência.

Na Capital - Situação mais grave também relacionado ao compartilhamento de imagens pelo WhatsApp, ocorreu em Campo Grande. Uma adolescente de 16 anos afirma ter caído em emboscada, sido torturada durante 2 horas por outras duas meninas e toda a ação foi transmitida em grupo de WhatsApp formado por mulheres.

O caso aconteceu dentro de casa no Guanandi. O motivo seria o envolvimento da vítima com o ex-namorado de uma das agressoras. Devido as agressões, ela foi parar na Santa Casa.