Durante visita ao pai, enteado ameaça madrasta em Aquidauana

Ovídio de Paula I
O caso aconteceu na noite de ontem (8) por volta das 22h em casa no Bairro Ovídio de Paula I
Mulher de 45 anos procurou a polícia para prestar queixa contra o enteado após uma discussão. O caso aconteceu na noite de ontem (8) por volta das 22h em casa no Bairro Ovídio de Paula I, em Aquidauana.
Segundo o boletim de ocorrência, a vítima detalhou que, depois de discutir com o enteado ele teria dito “me bate que você vai ver do que eu sou capaz”.
Devido a frase, a mulher se sentiu ameaça e procurou a primeira delegacia do município para prestar a queixa. Contudo, a vítima não soube informar o endereço do rapaz, apenas que ele mora em Goiânia.
O caso foi registrado como ameaça – violência doméstica.
Investigação
Homem foi localizado pela Deam na Avenida Mato Grosso; vítima, de 20 anos, relatou ter sido impedida de sair do veículo
LUTO
Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
INFRAESTRUTURA
Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS