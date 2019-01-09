Foragido resiste a prisão, mas acaba imobilizado e preso no Nova Aquidauana

Aquidauana
PM desconfiou do rapaz quando ele mudou bruscamente de direção ao ver equipe
Foragido da Justiça de 26 anos acabou preso depois de tentar desviar de policiais do 7º Batalhão de Polícia Militar no bairro Nova Aquidauana. A PM precisou imobilizá-lo já que ele resistiu a prisão.
A PM não divulgou o nome do rapaz apenas que, ele foi preso quando equipe patrulhava a região.
O homem mudou bruscamente de direção ao ver os policiais, fato que chamou a atenção dos militares.
Ele foi abordado e após consulta no sistema de Checagens da Segurança Pública, foi verificado que o homem estava foragido do sistema prisional.
Porém, ao perceber que seria conduzido até a delegacia, o rapaz resistiu à prisão, sendo necessário os policiais usarem técnicas de imobilização.
Após contê-lo, o homem foi encaminhado até a Delegacia de Polícia Civil.
Investigação
Homem foi localizado pela Deam na Avenida Mato Grosso; vítima, de 20 anos, relatou ter sido impedida de sair do veículo
LUTO
Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
INFRAESTRUTURA
Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo
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