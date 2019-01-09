Foragido resiste a prisão, mas acaba imobilizado e preso no Nova Aquidauana

Foragido da Justiça de 26 anos acabou preso depois de tentar desviar de policiais do 7º Batalhão de Polícia Militar no bairro Nova Aquidauana. A PM precisou imobilizá-lo já que ele resistiu a prisão.

A PM não divulgou o nome do rapaz apenas que, ele foi preso quando equipe patrulhava a região.

O homem mudou bruscamente de direção ao ver os policiais, fato que chamou a atenção dos militares.

Ele foi abordado e após consulta no sistema de Checagens da Segurança Pública, foi verificado que o homem estava foragido do sistema prisional.

Porém, ao perceber que seria conduzido até a delegacia, o rapaz resistiu à prisão, sendo necessário os policiais usarem técnicas de imobilização.

Após contê-lo, o homem foi encaminhado até a Delegacia de Polícia Civil.