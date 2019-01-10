Foragido tenta "cortar caminho" da PM, mas acaba capturado em Aquidauana

Por volta das 14 horas de ontem (09), equipe de Força Tática do 7º Batalhão de Polícia Militar capturou outro foragido da justiça, durante rondas no centro de Aquidauana.

.O homem foi abordado no momento que caminhava tranquilamente. Ao avistar a viatura, policial tentou retornar rapidamente, mas foi detido.

Contra ele havia mandado de prisão, determinando sua imediata captura, o que levou os policiais militares a encaminharem o mesmo a Delegacia de Polícia Civil.