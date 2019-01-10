Foragido tenta "cortar caminho" da PM, mas acaba capturado em Aquidauana

Aquidauana
Contra ele havia mandado de prisão, determinando sua imediata captura
Por volta das 14 horas de ontem (09), equipe de Força Tática do 7º Batalhão de Polícia Militar capturou outro foragido da justiça, durante rondas no centro de Aquidauana.
.O homem foi abordado no momento que caminhava tranquilamente. Ao avistar a viatura, policial tentou retornar rapidamente, mas foi detido.
Contra ele havia mandado de prisão, determinando sua imediata captura, o que levou os policiais militares a encaminharem o mesmo a Delegacia de Polícia Civil.
Investigação
Homem foi localizado pela Deam na Avenida Mato Grosso; vítima, de 20 anos, relatou ter sido impedida de sair do veículo
LUTO
Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
INFRAESTRUTURA
Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS