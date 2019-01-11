Ação da PM resulta na prisão três em posse de drogas em Aquidauana

Por volta das 18 horas de ontem, três (03) jovens, sendo dois (02) de 18 anos e um de vinte e um (21) anos de idade foram presos pela equipe de Força Tática do 7º Batalhão PM portando drogas.

Uma equipe de Força Tática, realizava rondas ostensivas e preventivas pelo Bairro Alto. Ao avistar a viatura, um indivíduo que transitava pela rua apresentou comportamento apreensivo e, de maneira repentina mudou de direção, momento esse dada a ordem de parada e realizada a abordagem e busca pessoal, sendo encontrada duas porções de substância análoga a maconha. Ao ser indagado ao mesmo quem havia vendido ou fornecido tal substância, informou ter comprado de um ‘conhecido’ que reside próximo ao local onde foi abordado.

Que pela posse do entorpecente foi dada voz de prisão ao indivíduo. Em deslocamento para Delegacia foi avistado o rapaz que forneceu o entorpecente, que em momento continuo foi abordado e encontrado em seu bolso a quantia exata paga, informando ainda que haveria mais entorpecente no interior de sua residência.

Dado conhecimento, a guarnição policial deslocou até a residência, logrando êxito em localizar mais substância escondida atrás do encosto do sofá, que foi dito pelo dono da casa ter comprado também de outra pessoa. Com as informações fornecidas deslocaram mais uma vez até a residência do outro indivíduo, com o apoio de uma guarnição da equipe do GETAM. Ao chegar ao local, o mesmo prontamente autorizou a entrada dos policias para que realizasse busca, sendo encontrado dentro do guarda roupas uma pequena quantidade de maconha.

Diante dos fatos e entorpecentes apreendidos, os autores foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Aquidauana, para serem tomadas medidas pertinentes à justiça.