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Banhistas encontram em córrego corpo de homem partido ao meio

Provavelmente, segundo a polícia, o homem foi mais uma vítima de facções criminosas que agem em Mato Grosso do Sul

Guilherme Henrique

Publicado em 11/01/2019 às 09:03

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Corpo de homem ainda não identificado foi encontrado partido ao meio na tarde de ontem (10), no córrego Guariroba, localizado na BR-262 no Km 316, zona rural de Campo Grande. Provavelmente, segundo a polícia, o homem foi mais uma vítima de facções criminosas que agem em Mato Grosso do Sul. 

Conforme a Polícia Civil, duas testemunhas chegaram ao local para tomar banho , quando se depararam com o corpo preso em alguns galhos às margens do córrego. Assustados, eles deixaram o local. Uma outra testemunha que ouviu os dois comentarem sobre o fato, acionou a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros.

Retirado das águas pelos bombeiros, o corpo estava mutilado, com as duas pernas amputadas, na altura do joelho e sem o tronco. Foram feitas buscas, mas o restante dos membros não foram encontrados. A vítima vestia uma bermuda jeans azul com cinto cinza e portava chaveiro com a letra b com um molho de chaves e alguns recortes de papel com quatro números de telefone. O corpo foi levado para o Imol (Instituto de Medicina e Odontologia Legal). 

A Polícia Civil divulgou imagens da roupa que a vítima vestia, quem tiver alguma informação pode entrar em contato com a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) do Centro pelo 3312-5700. 

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