Banhistas encontram em córrego corpo de homem partido ao meio

Corpo de homem ainda não identificado foi encontrado partido ao meio na tarde de ontem (10), no córrego Guariroba, localizado na BR-262 no Km 316, zona rural de Campo Grande. Provavelmente, segundo a polícia, o homem foi mais uma vítima de facções criminosas que agem em Mato Grosso do Sul.

Conforme a Polícia Civil, duas testemunhas chegaram ao local para tomar banho , quando se depararam com o corpo preso em alguns galhos às margens do córrego. Assustados, eles deixaram o local. Uma outra testemunha que ouviu os dois comentarem sobre o fato, acionou a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros.

Retirado das águas pelos bombeiros, o corpo estava mutilado, com as duas pernas amputadas, na altura do joelho e sem o tronco. Foram feitas buscas, mas o restante dos membros não foram encontrados. A vítima vestia uma bermuda jeans azul com cinto cinza e portava chaveiro com a letra b com um molho de chaves e alguns recortes de papel com quatro números de telefone. O corpo foi levado para o Imol (Instituto de Medicina e Odontologia Legal).

A Polícia Civil divulgou imagens da roupa que a vítima vestia, quem tiver alguma informação pode entrar em contato com a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) do Centro pelo 3312-5700.