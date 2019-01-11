Cena de filme de terror: Cães são mutilados e assassinados a facada em MS

Três cães foram mutilados e sacrificados a facadas dentro de casa na noite de quinta-feira (10) em Rio Brilhante, a 163 km de Campo Grande. O suspeito de 18 anos, já foi identificado e seria um dos proprietários dos animais. Ele morava na casa com outro rapaz, mas segue foragido.

Na casa, que fica na Rua Leandro Brites no Bairro Jardim Novo Mundo, os animais foram encontrados como em cena de filme de terror, os corpos estavam ao lado de potes de ração e água, ensanguentados.

Um deles estava decapitado, o outro teve as patinhas da frente e de trás arrancadas e o ultimo ainda estava com a faca cravada na cabeça.

Conforme informações do site Rio Brilhante em Tempo Real, o crime chocou toda a população da cidade. A polícia ainda realiza as buscas pelo rapaz. O crime será registrado como maus tratos aos animais com agravante.