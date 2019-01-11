Operador morre prensado por máquina enquanto trocava pneu

Policial
Caso ocorreu em um terreno na rua Merenciano Mateus, no bairro Ariovaldo Pereira, em Rio Verde de MT
O operador de máquinas, Jorge José da Silva, de 48 anos, morreu na tarde desta quinta-feira (10), ao ser prensado por uma máquina colheitadeira de soja, em um terreno na rua Merenciano Mateus, no bairro Ariovaldo Pereira, em Rio Verde de MT, cidade que fica a 207 quilômetros de Campo Grande.
Jorge trabalhava em uma lavoura, quando a colheitadeira furou um dos pneus. Com isso ele foi até o terreno que fica ao lado de sua residência para realizar a troca, no entanto, durante o serviço uma escora de madeira que sustentava o peso da máquina se soltou, fazendo com que a máquina caísse sobre a vítima.
O corpo do homem só foi resgatado, depois a colheitadeira foi levantada por um retroescavadeira, conforme o site Coxim Agora. O corpo da vítima foi trazido ao IMOL (Instituto Médico Odontológico Legal) de Campo Grande, onde será submetido a uma necrópsia, para só então será liberado para a família realizar o velório e sepultamento. Antes de residir em Rio Verde, Jorge morou em Coxim.
Investigação
Homem foi localizado pela Deam na Avenida Mato Grosso; vítima, de 20 anos, relatou ter sido impedida de sair do veículo
LUTO
Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
INFRAESTRUTURA
Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo
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