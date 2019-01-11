Sem CNH, homem destrói entrada de pousada com caminhonete em Bonito

Homem de 29 anos foi identificado como condutor de uma caminhonete L200 branca que destruiu a fachada de entrada de uma pousada localizada no município de Bonito, na madrugada desta sexta-feira. Conforme apurado, ele não foi encontrado pelos policiais e não houve vítimas. O suspeito também não é habilitado, segundo divulgado pela Polícia Militar.

A PM explicou que o motorista do veículo fazia manobras perigosas como “zerinho” e “cavalo de pau” e que perdeu o controle da direção, atingindo a pousada. A L200 entrou na área do estabelecimento, derrubando parte do muro de proteção, pilares e a cobertura da varanda de alguns apartamentos, parando somente depois de bater em árvore.

Logo em seguida, o condutor fugiu a pé, deixando a caminhonete. No local, a PM conseguiu identificar a localização do proprietário que afirmou que seu neto havia pegado o veículo sem autorização. Ele não estava na residência e os militares fizeram várias rondas, mas não conseguiram encontrá-lo, o caso foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil.