Briga de foice termina com uma pessoa ferida e outra presa na rodoviária de Aquidauana

Confusão terminou com um homem de 35 anos ferido e com outro, da mesma idade, preso pela Polícia Militar na madrugada deste sábado, no pátio do terminal rodoviário de Aquidauana. A vítima foi agredida com cabo de uma foice, depois de tentar usar o objeto para ferir seu agressor.

Conforme relatado, os policiais foram acionados porque um homem havia sido agredido com uma paulada na cabeça. No local, a vítima informou que o autor havia lhe agredido se motivo aparente, causando ferimento. Diante das informações, os policiais encontraram o suspeito na Rua Irmãos Diacópulos.

Abordado, ele deu outra versão alegando que, na verdade, por conta de discussão envolvendo uma mulher, a vítima se armou com uma foice e foi na direção dele, que revidou, tomou o objeto e desferiu um golpe com o cabo. Ele então acabou levado à Delegacia de Polícia Civil e o ferido para o hospital.