Briga de foice termina com uma pessoa ferida e outra presa na rodoviária de Aquidauana

Aquidauana
Vítima foi socorrida e encaminhada ao pronto-socorro
Confusão terminou com um homem de 35 anos ferido e com outro, da mesma idade, preso pela Polícia Militar na madrugada deste sábado, no pátio do terminal rodoviário de Aquidauana. A vítima foi agredida com cabo de uma foice, depois de tentar usar o objeto para ferir seu agressor.
Conforme relatado, os policiais foram acionados porque um homem havia sido agredido com uma paulada na cabeça. No local, a vítima informou que o autor havia lhe agredido se motivo aparente, causando ferimento. Diante das informações, os policiais encontraram o suspeito na Rua Irmãos Diacópulos.
Abordado, ele deu outra versão alegando que, na verdade, por conta de discussão envolvendo uma mulher, a vítima se armou com uma foice e foi na direção dele, que revidou, tomou o objeto e desferiu um golpe com o cabo. Ele então acabou levado à Delegacia de Polícia Civil e o ferido para o hospital.
Investigação
Homem foi localizado pela Deam na Avenida Mato Grosso; vítima, de 20 anos, relatou ter sido impedida de sair do veículo
LUTO
Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
INFRAESTRUTURA
Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS