Adolescente de 17 anos é preso com tabletes de maconha na bagagem

Um adolescente, de 17 anos, foi apreendido neste sábado (12) ao ser flagrado transportando maconha em ônibus, abordado pelo distrito de Vista Alegre, em Maracaju, cidade que fica a 160 quilômetros de Campo Grande.

O flagrante ocorreu durante fiscalizações de rotina aos veículos pela rodovia MS-164. Durante a revista foi encontrado no bagageiro interno uma mala com 7 tabletes de maconha e também duas mochilas, nas quais haviam mais 14 tabletes, que eram transportados pelo jovem. A droga pesou 20,6 quilos e o adolescente foi encaminhado para a delegacia de Maracaju.

Rota do tráfico – Esta foi a segunda apreensão de tráfico de drogas em menos de 12 horas, envolvendo jovens. Uma garota, de 18 anos, também foi flagrada na mesma linha intermunicipal com mais 20 quilos, ontem às 17h, também durante fiscalização de rotina.