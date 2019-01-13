Bêbado, motociclista tenta ultrapassagem indevida e mata bombeiro atropelado

O bombeiro militar Edivaldo Alcides Benite, 49 anos, morreu e a sua mulher, Rosinei de Jesus Silva Benite, 42 anos, ficou ferida após acidente de trânsito causado por um motociclista bêbado. O caso aconteceu por volta das 22h de ontem (12), na Avenida Clodoaldo Garcia no cruzamento com a Rua Tiradentes, próximo à gráfica Rímoli, no Bairro Santos Dumont, em Três Lagoas, distante 338 quilômetros de Campo Grande.

Conforme boletim de ocorrência, Ricardo dos Santos Veríssimo seguia em uma motocicleta Honda CG 150 em alta velocidade, quando ao tentar fazer uma ultrapassagem proibida acabou atingindo o casal que aguardava um carro passar para atravessar a via. Edivaldo morreu no local. Já a mulher sofreu várias escoriações e foi socorrida com suspeita de fratura para o Hospital Auxiliadora.

Ricardo também foi socorrido para o hospital, onde ficou em observação médica por 12 horas. À polícia, o motociclista disse que não se lembrava do fato, nem o nome do passageiro que seguia com ele na moto. Questionado se havia consumido bebida alcoólica, Ricardo respondeu que sim, porém, não quis fazer o teste do bafômetro.

Ao site Hojemais, o tenente-coronel Arruda, comandante do Corpo de Bombeiros, disse que o último ato de bravura de Edivaldo foi salvar a mulher. Segundo ele, a moto ia em direção à esposa, mas ele entrou na frente para salvá-la e acabou atingido.

O motociclista vai responder por homicídio culposo, quando não há intenção de matar, e lesão corporal culposa - ambos qualificado pela embriaguez. O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário).