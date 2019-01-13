Capitania e bombeiros fazem buscas por homem desaparecido no rio Paraguai

A Capitania Fluvial do Pantanal, órgão subordinado ao Comando do 6º Distrito Naval de Ladário, e o Corpo de Bombeiros de Corumbá realizam buscas no rio Paraguai, região do Tuiuiú, distante uma hora do Porto Geral da cidade, para localizar Eduardo Bruno dos Santos, de 42 anos, desaparecido desde a madrugada de sábado.

O comandante da lancha Vitória, procurou os bombeiros na manhã de ontem e contou que Eduardo caiu da embarcação por volta da 01h30. Os próprios tripulantes do barco fizeram buscas no local, mas o homem não foi encontrado.

A lancha cargueira saiu de Corumbá com destino ao Porto José Viana, na região Porto Alegre. Eduardo é empreiteiro de uma fazenda naquela região. O comandante da embarcação também registrou o caso na Polícia Civil.