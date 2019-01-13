Homem tenta separar briga de filho com a mulher, infarta e morre

Capital
O caso aconteceu na noite de ontem (12), na Rua Miguel Ângelo, no Jardim Aero Rancho, em Campo Grande
Aos 73 anos, Manoel Cáceres Barbosa infartou e morreu após tentar separar a briga do filho com a mulher. O caso aconteceu na noite de ontem (12), na Rua Miguel Ângelo, no Jardim Aero Rancho, em Campo Grande.
Conforme boletim de ocorrência, Nair Alves Barbosa, 73 anos, esposa de Manoel, contou à polícia que o filho Carlos Alves Barbosa, 45 anos, e a mulher, Carmem Olivia Monteiro, 31 anos, discutiam, quando Manoel interveio e acertou dois socos em Carlos.
Ainda de acordo com Nair, o filho tentou esganar o pai, mas não conseguiu porque ela se colocou entre os dois. Durante a confusão, a vítima sofreu ataque cardíaco e caiu ao chão. Tanto Nair quanto o filho socorreram Manoel.
Carlos fez massagem cardíaca no pai para tentar reanimá-lo. O Corpo de Bombeiros e Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionados, mas o idoso não resistiu. Manoel já havia sofrido enfarto em 2012. O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) da Vila Piratininga.
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