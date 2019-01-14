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Homem é preso após furtar cartão bancário da ex-mulher em Aquidauana

Ele se aproveitou para cometer o crime ao buscar os filhos

Renan Nucci

Publicado em 14/01/2019 às 18:11

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Por volta das 09 horas de sábado (12), um homem foi preso pela equipe de Força Tática do 7º Batalhão de Polícia Militar, após ser flagrado com um cartão bancário furtado de sua ex-mulher, em Aquidauana.

A guarnição realizava rondas ostensivas pela Vila Paraíso, quando em dado momento foi acionada por uma pessoa relatando ter sido vítima de furto por parte do seu ex-companheiro. Também disse aos integrantes da equipe, que no dia anterior o homem teria ido até a sua residência para buscar os filhos que ambos têm em comum e que posteriormente veio a dar falta de seu cartão bancário.

A partir de então, a vítima acompanhou através de um aplicativo de celular os débitos feitos em sua conta. De posse dessas informações e demais características do referido homem, a equipe policial então iniciou rondas nas imediações, na intenção de localizar o possível autor, sendo logrado êxito e após busca pessoal, foi encontrado em um dos bolsos da roupa que trajava, o cartão subtraído de sua ex companheira e uma quantia em dinheiro.

Pelo crime cometido, o homem de 30 anos de idade foi preso e entregue à Delegacia de Polícia de Aquidauana.

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