Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 20:06

Buscar

Últimas notícias
X

Três Lagoas

Motociclista que causou morte de bombeiro diz não se lembrar do acidente

Ele se apresentou ontem e passa por audiência de custódia nesta segunda-feira (14)

Guilherme Henrique

Publicado em 14/01/2019 às 08:49

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

O motociclista que teria causado a morte do bombeiro Edivaldo Alcides Benite, na noite de sábado (12), em uma avenida da zona Sul de Três Lagoas, deve responder por embriaguez ao volante. Ele se apresentou ontem e passa por audiência de custódia nesta segunda-feira (14).

Conforme o JP News, Ricardo dos Santos Veríssimo, de 43 anos, se apresentou no 2º Distrito Policial neste domingo (13), prestou depoimento e recebeu voz de prisão. Um laudo médico elaborado por médico perito apontou que ele havia bebido na noite do acidente.

Ricardo se negou a passar pelo exame de alcoolemia no local do acidente e, nesta segunda-feira (14), passa por audiência de custódia. Ele também poderá ser enquadrado na nova legislação de embriaguez ao volante e pegar no mínimo, cinco anos de prisão.

Testemunhas disseram a policiais, no local do crime, que ele dirigia acima do limite de 40 km/h da avenida Clodoaldo Garcia. No dia do acidente, Ricardo teria dito que bebeu após briga com a mulher.

De acordo com o delegado Marcílio Ferreira Leite, Ricardo admitiu dirigir em alta velocidade e não confirmou a participação de uma segunda moto no acidente. Ainda em depoimento, o motorista afirmou não se lembrar do acidente e que estaria "muito triste" com a morte do militar.

O enterro de Edivaldo acontece às 10h, desta segunda-feira, no Cemitério de Três Lagoas.

Caso - O bombeiro militar Edivaldo Alcides Benite, 49 anos, morreu e a sua mulher, Rosinei de Jesus Silva Benite, 42 anos, ficou ferida após acidente de trânsito causado por um motociclista bêbado.

O caso aconteceu por volta das 22h de sábado (12), na Avenida Clodoaldo Garcia no cruzamento com a Rua Tiradentes, próximo à gráfica Rímoli, no Bairro Santos Dumont, em Três Lagoas, distante 338 quilômetros de Campo Grande. Ele empurrou a mulher e acabou atingido pelo veículo.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Operação Mulher Segura

Preso jovem que agrediu ex-companheira com madeira enquanto ela dormia em MS

DESAFIOS ON-LINE

Operação que envolveu adolescente de Aquidauana tem nova fase deflagrada

Investigação

Motorista de aplicativo é preso suspeito de abusar de passageira em MS

Homem foi localizado pela Deam na Avenida Mato Grosso; vítima, de 20 anos, relatou ter sido impedida de sair do veículo

Tragédia em MS

Colisão frontal entre carro e caminhonete deixa um morto na BR-158

Publicidade

Apreensão de drogas

PRF encontra mais de 300 quilos de cocaína escondidos em tanques na BR-262

ÚLTIMAS

Arestides Alves de Albres morre aos 98 anos em Campo Grande

LUTO

Arestides Alves de Albres morre aos 98 anos em Campo Grande

Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
Ação conjunta em Aquidauana recupera pavimentação na Rua dos Ferroviários

INFRAESTRUTURA

Ação conjunta em Aquidauana recupera pavimentação na Rua dos Ferroviários

Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Giovani José da Silva Maria de Lourdes Medeiros Bruno Rev. Vivaldo Melo Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti Ronaldo Régis Manoel Afonso Embrapa Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo