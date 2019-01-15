Condutor é arremessado para fora de carro em capotagem e morre na MS-258

Sidrolândia
A vítima seguia pelo trecho que liga a região do Capão Seco até Sidrolândia, quando perdeu o controle da direção e capotou
José Augusto Tozzo, de 30 anos, morreu ao ser lançado para fora do veículo Uno que conduzia, durante capotagem na rodovia MS-258, em Sidrolândia, cidade que fica a 71 quilômetros de Campo Grande.
A vítima seguia pelo trecho que liga a região do Capão Seco até Sidrolândia, quando perdeu o controle da direção e capotou no quilômetro 09 a aproximadamente 12 quilômetros da BR-060.
O corpo de Bombeiros esteve no local, logo após o acidente no começo da noite deste domingo (13) mas José já havia falecido. As causas do acidente ainda devem ser apuradas pela Polícia Civil, conforme o site Noticidade.
Investigação
Homem foi localizado pela Deam na Avenida Mato Grosso; vítima, de 20 anos, relatou ter sido impedida de sair do veículo
LUTO
Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
INFRAESTRUTURA
Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo
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