Condutor é arremessado para fora de carro em capotagem e morre na MS-258

José Augusto Tozzo, de 30 anos, morreu ao ser lançado para fora do veículo Uno que conduzia, durante capotagem na rodovia MS-258, em Sidrolândia, cidade que fica a 71 quilômetros de Campo Grande.

A vítima seguia pelo trecho que liga a região do Capão Seco até Sidrolândia, quando perdeu o controle da direção e capotou no quilômetro 09 a aproximadamente 12 quilômetros da BR-060.

O corpo de Bombeiros esteve no local, logo após o acidente no começo da noite deste domingo (13) mas José já havia falecido. As causas do acidente ainda devem ser apuradas pela Polícia Civil, conforme o site Noticidade.