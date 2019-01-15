Em Aquidauana, PM recupera motocicleta Yamaha com registro de furto

Ontem (14), por volta das 23 horas, uma motocicleta Yamaha Factor de cor preta foi localizada pela equipe de Radiopatrulha do 7º Batalhão da Polícia Militar de Aquidauana.

Após denúncia anônima recebida através do Centro de Operações da Polícia Militar (190), onde populares informaram que no local havia uma motocicleta abandonada.

Dessa maneira, foi repassado a equipe de Radiopatrulha a informação, que de pronto deslocaram até o bairro São Pedro, vindo a lograr êxito, constatando a veracidade das informações repassadas.

Contudo, ao ser checada no Sistema (Sigo), constava uma queixa de furto, além de estar com a placa adulterada. Diante dos fatos, a motocicleta foi conduzida até a DP local, sendo entregue para providências cabíveis.