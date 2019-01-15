Mau cheiro leva PM a encontrar corpo em avançado estado de decomposição

A Polícia Civil investiga a morte de Caio Patrick da Silva Bloem, encontrado morto em avançado estado de composição em sua residência em uma vila, na Rua Sete de Setembro quase esquina com a Porto Carrero, em Corumbá, cidade que fica a 419 quilômetros de Campo Grande.

A vítima, que não teve a idade confirmada, não era visto desde a última quinta-feira (10). Agentes Força Tática da Polícia Militar de foram acionados neste domingo (13) por vizinhos do homem, depois que que eles sentiram um forte odor vindo da casa dele.

Os policiais tiveram de arrombar a porta do imóvel para encontrarem o corpo, conforme o Diário Corumbaense. A vítima estava deitada em uma cama e não haviam sinais de suicídio. Peritos da Polícia Civil também estiveram no local levantando evidências para apurar as circunstâncias da morte.