Polícia Civil apresenta “Palhaço Sabiá” nesta quarta-feira

Policial
Suspeito tem passagens pela polícia em Aquidauana
A Polícia Civil apresenta na manhã desta quarta-feira (16) em Campo Grande Jesus Ajala da Silva, 46 anos, mais conhecido como Palhaço Sabiá. Ele é o principal suspeito de matar a namorada, a merendeira Silvana Tertuliana Pereira, 42 anos.
A coletiva de imprensa será realizada as 9h, na Casa da Mulher Brasileira em Campo Grande.
A vítima foi encontrada no último dia (11), com uma faca cravada no tórax e o caso é tratado pela Polícia Civil como feminicídio.
Além deste caso, Sabiá tem histórico antigo na polícia, inclusive um deles em Aquidauana.
Em 2003, foi preso por agredir uma mulher durante o sexo. Conforme noticiado à época, durante a relação, ele mordeu a vítima, provocando lesão e em seguida a esfaqueou. Ele foi preso por lesão corporal e tentativa de homicídio.
Ainda conforme apurado, Sabiá viveu na região de Aquidauana por aproximadamente 10 anos, entre o final da década de 90 e o início dos anos 2000. À época, trabalhava com entretenimento infantil (como palhaço) e como jornaleiro.
Investigação
Homem foi localizado pela Deam na Avenida Mato Grosso; vítima, de 20 anos, relatou ter sido impedida de sair do veículo
LUTO
Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
INFRAESTRUTURA
Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS