Agente penitenciário é preso com carga de videogames avaliada em R$ 100 mil

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu na terça-feira (15) uma carga de eletrônicos avaliados em R$ 100 mil. Entre os produtos interceptados, além de celulares e câmeras fotográficas foram encontrados vários cônsoles de vídeo games do Xbox ao Playstation, Todos contrabandeados do Paraguai.

O flagrante ocorreu no quilômetro 68 da BR-463 em Ponta Porã, cidade que fica a 323 quilômetros de Campo Grande. O material estava em um veículo veículo Voyage com placas de Presidente Venceslau,SP, e que era conduzido por um homem, de 38 anos.

Conforme o site Porã News, ele seria um agente penitenciário. No veículo também seguia um passageiro que informou que apenas acompanhando o condutor e não tinha participação com a compra da mercadoria. Os presos, o veículo e os produtos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Federal de Ponta Porã.