Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 20:08

Buscar

Últimas notícias
X

Anastácio

Após roubarem bebidas e objetos, três jovens são presos pela PM em Anastácio

Renan Nucci

Publicado em 17/01/2019 às 18:00

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Na madrugada de hoje (17), três jovens foram presos pela Equipe de Radiopatrulha do 7º Batalhão de Polícia Militar por roubarem distribuidora de bebida e uma pessoa em Anastácio.

A ação teve início quando uma vítima entrou em contato, através do Centro de Operações da PM (190), onde segundo a mesma teria sido vítima de roubo por três jovens, os quais lhe tomaram uma bicicleta e um celular, agredindo- o e levando seus pertences.

De posse dessas informações, a equipe policial deslocou até o local dado pela vítima, não sendo localizado os possíveis autores com as características repassadas. Passadas algumas horas, em contínuo serviço, realizando rondas por dentre bairros da cidade de Anastácio, a guarnição novamente recebeu mais informações de que três jovens estavam transitando nos altos da cidade, levando com eles caixas de ferramentas, bebidas alcoólicas e ventilador.

Sendo assim, a guarnição de pronto se deslocou até a localidade repassada, vindo a lograr êxito, localizando os três indivíduos, cujo de início já sendo encontrado no bolso da calça de um deles o celular.

Indagados sobre o ocorrido, os mesmos confessaram o roubo e informaram que a bicicleta havia sido abandonada próximo ao ginásio do poliesportivo e que também haviam subtraído os demais objetos e bebida alcoólica de uma determinada distribuidora. Pelos crimes cometidos, os três jovens foram presos e entregue à Delegacia de Polícia para providências cabíveis ao caso.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Operação Mulher Segura

Preso jovem que agrediu ex-companheira com madeira enquanto ela dormia em MS

DESAFIOS ON-LINE

Operação que envolveu adolescente de Aquidauana tem nova fase deflagrada

Investigação

Motorista de aplicativo é preso suspeito de abusar de passageira em MS

Homem foi localizado pela Deam na Avenida Mato Grosso; vítima, de 20 anos, relatou ter sido impedida de sair do veículo

Tragédia em MS

Colisão frontal entre carro e caminhonete deixa um morto na BR-158

Publicidade

Apreensão de drogas

PRF encontra mais de 300 quilos de cocaína escondidos em tanques na BR-262

ÚLTIMAS

Arestides Alves de Albres morre aos 98 anos em Campo Grande

LUTO

Arestides Alves de Albres morre aos 98 anos em Campo Grande

Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
Ação conjunta em Aquidauana recupera pavimentação na Rua dos Ferroviários

INFRAESTRUTURA

Ação conjunta em Aquidauana recupera pavimentação na Rua dos Ferroviários

Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Giovani José da Silva Maria de Lourdes Medeiros Bruno Rev. Vivaldo Melo Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti Ronaldo Régis Manoel Afonso Embrapa Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo