Após roubarem bebidas e objetos, três jovens são presos pela PM em Anastácio

Na madrugada de hoje (17), três jovens foram presos pela Equipe de Radiopatrulha do 7º Batalhão de Polícia Militar por roubarem distribuidora de bebida e uma pessoa em Anastácio.

A ação teve início quando uma vítima entrou em contato, através do Centro de Operações da PM (190), onde segundo a mesma teria sido vítima de roubo por três jovens, os quais lhe tomaram uma bicicleta e um celular, agredindo- o e levando seus pertences.

De posse dessas informações, a equipe policial deslocou até o local dado pela vítima, não sendo localizado os possíveis autores com as características repassadas. Passadas algumas horas, em contínuo serviço, realizando rondas por dentre bairros da cidade de Anastácio, a guarnição novamente recebeu mais informações de que três jovens estavam transitando nos altos da cidade, levando com eles caixas de ferramentas, bebidas alcoólicas e ventilador.

Sendo assim, a guarnição de pronto se deslocou até a localidade repassada, vindo a lograr êxito, localizando os três indivíduos, cujo de início já sendo encontrado no bolso da calça de um deles o celular.

Indagados sobre o ocorrido, os mesmos confessaram o roubo e informaram que a bicicleta havia sido abandonada próximo ao ginásio do poliesportivo e que também haviam subtraído os demais objetos e bebida alcoólica de uma determinada distribuidora. Pelos crimes cometidos, os três jovens foram presos e entregue à Delegacia de Polícia para providências cabíveis ao caso.