PM Bodoquena prende dois foragidos e mais dois homens por furto

Na quinta-feira (17), teve inicio do trabalho conjunto entre as policias militares e civil em área rural da cidade de Bodoquena. Através de informações levantadas pela equipe de investigação, duas pessoas possuíam mandado de prisão em desfavor deles e que estes estavam nas proximidades de uma certa fazenda.

Diante do exposto em tela foram localizados os autores um de 30 anos e outro de 22 anos, sendo dada voz de prisão e encaminhados para delegacia de policia para as providencias cabíveis. Em outra determinada fazenda a equipe policial foi acionada, onde o denunciante informou que duas pessoas haviam chegado dias atrás com uma bicicleta que parecia a que fora furtada.

No local do fato foram localizados os indivíduos um de 27 anos e outro de 19 anos, e que pelo qual, a dita bicicleta estava em posse destes, e como com eles estavam o objeto de furto foram encaminhados para delegacia de policia para as providencias que o caso requer.