Acidente entre Celta e Uno deixa pelo menos cinco mortos na BR-060

Um acidente na manhã deste domingo (20) deixou pelo menos cinco mortos na BR-060, próximo a Camapuã – a 146 quilômetros de Campo Grande. Segundo informações preliminares, as vítimas são da mesma família e estavam em um Chevrolet Celta.

As informações sobre o acidente e o número de vítimas foram confirmadas por equipes do Corpo de Bombeiros, no entanto motoristas que passaram pelo local afirmam que seis pessoas morreram na colisão entre um Fiat Uno e o Celta.

Uma testemunha relatou que o motorista do Uno foi arremessado do veículo e também não resistiu aos ferimentos. Já o Celta, todos os ocupantes morrem. As vítimas ainda ficaram presas às ferragens e são retiradas pelos bombeiros. As cinco seriam da mesma família e moravam em Camapuã.

Além do Corpo de Bombeiros, equipes da PRF (Polícia Rodoviária Federal), da Polícia Civil de Bandeirantes e da Perícia, estão na rodovia. Ainda não há detalhes de como ocorreu à colisão.