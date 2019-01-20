Acidente entre Celta e Uno deixa pelo menos cinco mortos na BR-060

Tragédia
Segundo informações preliminares, as vítimas são da mesma família
Um acidente na manhã deste domingo (20) deixou pelo menos cinco mortos na BR-060, próximo a Camapuã – a 146 quilômetros de Campo Grande. Segundo informações preliminares, as vítimas são da mesma família e estavam em um Chevrolet Celta.
As informações sobre o acidente e o número de vítimas foram confirmadas por equipes do Corpo de Bombeiros, no entanto motoristas que passaram pelo local afirmam que seis pessoas morreram na colisão entre um Fiat Uno e o Celta.
Uma testemunha relatou que o motorista do Uno foi arremessado do veículo e também não resistiu aos ferimentos. Já o Celta, todos os ocupantes morrem. As vítimas ainda ficaram presas às ferragens e são retiradas pelos bombeiros. As cinco seriam da mesma família e moravam em Camapuã.
Além do Corpo de Bombeiros, equipes da PRF (Polícia Rodoviária Federal), da Polícia Civil de Bandeirantes e da Perícia, estão na rodovia. Ainda não há detalhes de como ocorreu à colisão.
Investigação
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LUTO
Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
INFRAESTRUTURA
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