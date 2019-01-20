Ciclistas de MS em luto por atleta falecido na 262

Diversos clubes de ciclismo do Mato Grosso do Sul estão se mobilizando nas redes sociais neste domingo após o falecimento de um de seus parceiros de esporte, o ciclista Ivaldo Cristian Filgueiras Santos, de 39 anos.

Natural de Miranda, ex estudante da Fundação Bradesco, Vado, como era mais conhecido, era funcionário do IAGRO de Miranda. veio a óbito após se envolver em um grave acidente ocorrido no início deste domingo (20), na BR 262, em frente ao Sindicato Rural de Anastácio.

Ele estava conduzindo o veículo Honda CR-V, cor prata e dirigia no sentido Campo Grande a Miranda. Viajavam junto a ele sua esposa Telma e o filho Gustavo. Com o impacto, Vado faleceu no local do acidente e os outros dois ocupantes foram encaminhados ao Hospital Regional de Aquidauana.

Amigos se despedem de Vado dizendo que ele era uma pessoa exemplar, sempre disposto a ajudar aos outros. Vado deixa a esposa e um casal de filhos.