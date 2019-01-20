Ciclistas de MS em luto por atleta falecido na 262

Tristeza
Vado Filgueiras tinha 39 anos e foi passar o fim de semana na capital
Diversos clubes de ciclismo do Mato Grosso do Sul estão se mobilizando nas redes sociais neste domingo após o falecimento de um de seus parceiros de esporte, o ciclista Ivaldo Cristian Filgueiras Santos, de 39 anos.
Natural de Miranda, ex estudante da Fundação Bradesco, Vado, como era mais conhecido, era funcionário do IAGRO de Miranda. veio a óbito após se envolver em um grave acidente ocorrido no início deste domingo (20), na BR 262, em frente ao Sindicato Rural de Anastácio.
Ele estava conduzindo o veículo Honda CR-V, cor prata e dirigia no sentido Campo Grande a Miranda. Viajavam junto a ele sua esposa Telma e o filho Gustavo. Com o impacto, Vado faleceu no local do acidente e os outros dois ocupantes foram encaminhados ao Hospital Regional de Aquidauana.
Amigos se despedem de Vado dizendo que ele era uma pessoa exemplar, sempre disposto a ajudar aos outros. Vado deixa a esposa e um casal de filhos.
Investigação
Homem foi localizado pela Deam na Avenida Mato Grosso; vítima, de 20 anos, relatou ter sido impedida de sair do veículo
LUTO
Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
INFRAESTRUTURA
Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo
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