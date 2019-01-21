Em Miranda, dois homens foram presos pela equipe de Radiopatrulha após cometerem furto

Domingo (20.01), na cidade de Miranda, dois homens foram presos por uma guarnição de Radiopatrulha, após terem subtraídos objetos e pertences.

Por volta das 8h e 30 min da manhã, a equipe de serviço foi acionada através do Centro de Operações da Polícia Militar (190), a qual uma solicitante informou ter uma loja de vestuários no centro da cidade, e que havia chego para abrir a mesma, mas notou que uma das portas do imóvel estava danificada, e por temer que o autor do arrombamento estivesse ainda dentro do estabelecimento, solicitou a presença da guarnição.

De pronto, foram até o estabelecimento, não obtendo êxito em encontrar o autor dos fatos, notando somente que várias peças de roupa estavam jogadas no chão. Nesse momento, foi verificado através de filmagens do sistema de monitoramento do estabelecimento ao lado o possível autor. Em contínua ação policial, foi informado através de populares o logradouro onde possivelmente o indivíduo estaria. Munidos de informações, iniciaram as buscas a fim de localizar quem cometeu tal delito, até que por volta das 15 horas, encontraram o autor, que tentou ludibriar a guarnição, mas ao ser indagado veio a confessar o crime e entregar os objetos subtraídos do estabelecimento.

O segundo fato também foi solicitado através do Centro de Operações, onde dessa vez em uma residência haviam sido furtados eletrodomésticos. Constatado a veracidade dos fatos e após receberem informações de características físicas do possível autor, a referida equipe policial então, iniciou as buscas, na tentativa de localizar o autor, juntamente com os objetos subtraídos.

De posse das devidas informações, a guarnição mais uma vez logrou êxito em encontrar o autor em um bar. Após busca/revista pessoal, ao ser indagado sobre a denúncia o mesmo confessou a prática delituosa, vindo a informar também onde estavam os eletrodomésticos furtados.

Diante a confissão e materialidade do fato, os dois homens receberam voz de prisão pelos crimes cometidos, sendo encaminhados até a Delegacia de Polícia para providência julgada cabível.