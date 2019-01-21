Em uma ação conjunta as equipes do 7º Batalhão de Polícia Militar recuperaram uma motocicleta que havia sido furtada

Por volta da 00h desta segunda, os policiais militares foram acionados através do (190) no bairro São Pedro, onde a solicitante relatou que havia deixado sua moto uma Honda Brós preta em frente de sua casa e quando percebeu já não estava mais lá.

De posse de algumas informações e características da motocicleta, os policiais militares se mobilizaram na busca, no momento em que avistou a viatura, o autor empreendeu fuga. A motocicleta foi localizada em uma residência no mesmo bairro e ao indagar uma das moradoras, a mesma afirmou que seu namorado e o namorado de sua sobrinha haviam saído e que não tinha percebido a presença da motocicleta em sua residência.

Diante do exposto, a mulher e o namorado de sua sobrinha foram encaminhados juntamente com a motocicleta até a Delegacia de Polícia Civil para providências cabíveis.