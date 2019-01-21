PM apreende adolescente envolvido em homicídio na cidade de Jardim

Por volta das 21 horas de ontem (20), a Polícia Militar de Jardim apreendeu mais um adolescente infrator, envolvido no homicídio de um homem de 30 anos que aconteceu no último dia 06, na área central da cidade.

O adolescente, de 17 anos, tentou empreender fuga, mas foi contido pelos Policiais. Ele foi apreendido na Vila Panorama e portava oito gramas de maconha.

Com mais esta apreensão realizada pela Polícia Militar, chega a cinco, o número de pessoas detidas, sendo quatro adolescentes e um homem, todas envolvidas no homicídio.

Um dos adolescentes, de 16 anos, já havia sido apreendido em flagrante logo após o crime. Os demais foram apreendidos após a expedição dos Mandados Judiciais de Busca e Apreensão e de Prisão, expedidos essa semana.

Duas adolescentes, de 13 e 17 anos, foram apreendidas na terça-feira (15). Outro partícipe no crime, um homem de 19 anos, foi preso na quarta-feira (16), e ontem, foi apreendido o último adolescente, com Mandado de Busca e Apreensão por envolvimento no crime.