Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 20:09

Buscar

Últimas notícias
X

Fronteira

PRF apreende 940 quilos de cocaína, 2ª maior carga da história em MS

A carga apreendida nesta terça-feira estava em um BMW

Guilherme Henrique

Publicado em 22/01/2019 às 11:51

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Policiais rodoviários federais apreenderam 940 quilos de cocaína na madrugada de hoje (22) em Ponta Porã, a 323 km de Campo Grande. É a segunda maior apreensão de cocaína registrada em Mato Grosso do Sul. A maior, de 1,5 tonelada, foi feita pela Polícia Federal em Corumbá, em 2015.

A carga apreendida nesta terça-feira estava em um BMW X5 placa ARX- 2612, de Brusque (SC), conduzido por homem de 37 anos, residente em Ponta Porã. Ele já tinha sido preso pela PRF em 2013 com 93 quilos de cocaína em uma carreta.

O importado foi parado por policiais rodoviários federais da delegacia de Dourados no Posto Capeí, no trecho entre Ponta Porã e Dourados. Os fardos de cocaína estavam no porta-malas e sobre os bancos do carro.

De acordo com o inspetor Waldir Brasil Junior, chefe da PRF em Dourados, o carregamento está avaliado em R$ 30 milhões. Ademir contou aos policiais que pegou o BMW já carregado em Pedro Juan Caballero para entregar em Dourados. Ele disse que receberia R$ 5 mil pelo serviço.

A carga de cocaína seria da facção criminosa brasileira PCC (Primeiro Comando da Capital), que atualmente trava uma guerra com grupos locais pelo controle do tráfico de drogas e armas na fronteira.

De acordo com o inspetor Waldir Brasil Junior, a cocaína apreendida hoje estava sendo retirada do território paraguaio devido à guerra entre as facções pelo controle do tráfico na região e devido ao trabalho de repressão feito pela Senad (Secretaria Nacional Antidrogas) do Paraguai.

“Com base nessa informação de que os traficantes estavam se movimentando para retirar carregamentos de drogas do Paraguai, colocamos equipes em pontos estratégicos para combater o tráfico e conseguimos apreender essa carga”, explicou o inspetor.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Operação Mulher Segura

Preso jovem que agrediu ex-companheira com madeira enquanto ela dormia em MS

DESAFIOS ON-LINE

Operação que envolveu adolescente de Aquidauana tem nova fase deflagrada

Investigação

Motorista de aplicativo é preso suspeito de abusar de passageira em MS

Homem foi localizado pela Deam na Avenida Mato Grosso; vítima, de 20 anos, relatou ter sido impedida de sair do veículo

Tragédia em MS

Colisão frontal entre carro e caminhonete deixa um morto na BR-158

Publicidade

Apreensão de drogas

PRF encontra mais de 300 quilos de cocaína escondidos em tanques na BR-262

ÚLTIMAS

Arestides Alves de Albres morre aos 98 anos em Campo Grande

LUTO

Arestides Alves de Albres morre aos 98 anos em Campo Grande

Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
Ação conjunta em Aquidauana recupera pavimentação na Rua dos Ferroviários

INFRAESTRUTURA

Ação conjunta em Aquidauana recupera pavimentação na Rua dos Ferroviários

Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Giovani José da Silva Maria de Lourdes Medeiros Bruno Rev. Vivaldo Melo Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti Ronaldo Régis Manoel Afonso Embrapa Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo