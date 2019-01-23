PM prende homem que deu bebida a menores debaixo da ponte

Rio Formoso
Caso ocorreu ontem, em Bonito
Ontem, a Polícia Militar prende um homem de 23 anos que fornecia bebida alcoólica a duas menores debaixo da ponte do rio Formoso, em Bonito. Durante rondas, os militares decidiram vistoriar o local e flagraram que das três pessoas, duas eram adolescentes de 13 e 16 anos.
Lá havia recipientes de bebidas e o homem disse que só ele havia ingerido, no entanto, os policiais perceberam odor etílico em todos. Foi feito teste do bafômetro nas jovens que constataram ingestão de álcool, motivo pelo qual o homem foi preso e encaminhado à Polícia Civil.
Investigação
Homem foi localizado pela Deam na Avenida Mato Grosso; vítima, de 20 anos, relatou ter sido impedida de sair do veículo
LUTO
Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
INFRAESTRUTURA
Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo
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