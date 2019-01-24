Ao atender briga de casal, PM detém homem com droga no bairro Guanandy

Por volta das 21 horas de ontem, uma equipe de Força Tática ao atender um chamado de desinteligência de casal, deteve um homem de 57 anos de idade em posse de drogas.

Após serem acionados pelo centro de Operações da Polícia Militar, a guarnição deslocou até uma residência no Bairro Guanandy para atender a uma solicitação em que um casal estava em desentendimento. Ao chegar ao local os ânimos já haviam se acalmado e cessado a discussão.

Contudo, foi realizada a abordagem e busca pessoal no indivíduo, sendo encontrado em um dos bolsos de sua roupa, uma porção de entorpecente análoga a maconha. Diante do exposto, o homem foi encaminhado até a Delegacia de Polícia local para maiores esclarecimentos e também serem tomadas medidas que o caso requer.