Justiça Federal condena réus da operação Serra Nevada

A 3ª Vara Federal de Campo Grande (MS) condenou 14 pessoas denunciadas pelo Ministério Público Federal (MPF) em caso criminal que envolvia rede de tráfico internacional de drogas. O caso chamou atenção pelo volume das ações de tráfico e lavagem de dinheiro, em especial pela ostentação da riqueza auferida com os crimes. Os principais líderes de um dos grupos criminosos, os irmãos Odir Fernando dos Santos Correa e Odacir Santos Correa foram condenados a 51 anos e 14 anos de reclusão, respectivamente.

Entenda o caso – A investigação realizada pela Polícia Federal no bojo da operação Serra Nevada descortinou ações de grupos organizados ligados ao tráfico internacional de drogas com logística que envolvia o ingresso de cocaína boliviana no Brasil. A droga era arremessada de aeronaves em área rural e posteriormente transportada por rodovias com destino ao estado de São Paulo, onde se localizava o núcleo criminoso dos compradores.

Durante as investigações, foram realizadas diversas apreensões de drogas e de dinheiro, e prisões em flagrante. No contexto geral da investigação ganham destaque uma apreensão de carregamento de mais de 427 kg de cocaína e apreensões de altas somas em dólares (num dos casos, de mais de U$ 1,3 milhão).

O comércio transnacional de entorpecentes garantiu aos membros da organização uma vida de luxo e ostentação que incluía imóveis de alto padrão e veículos importados. Além de dinheiro em espécie, joias, armas e munições, a Justiça Federal decretou perdimento de um apartamento em São Paulo e de 16 veículos, que vão desde um Fiat Palio até uma Land Rover Vogue, avaliada em mais de R$ 200 mil. Há ainda bens que já foram a leilão, cujo valor arrecadado também está à disposição da Justiça.

Parte significativa dos lucros do tráfico de drogas foi submetida a atos de lavagem de dinheiro. Boa parte dos bens foram adquiridos em nome de terceiros com o nítido intento de ocultação de sua propriedade e de sua origem ilícita. Com o mesmo propósito de ocultação, valores foram movimentados em contas bancárias de terceiros.

A sentença não abrange todos os denunciados pelo MPF, já que alguns réus tiveram seus processos desmembrados. Com relação a essas pessoas, ainda se aguarda o desfecho do processo penal. Nessa condição encontram-se os réus Adriano Moreira da Silva (identificado com o principal comprador da droga em São Paulo), André Luiz de Almeida Anselmo (sócio da revenda de veículo I9, utilizada para lavagem de dinheiro), Felipe Martins Rolon e Wesley Silverio dos Santos.

Além da imposição de penas privativas de liberdade, os réus foram condenados a penas de multa. No caso de Odir, o valor da multa é próximo a R$ 1 milhão.