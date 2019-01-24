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Tráfico de drogas

Justiça Federal condena réus da operação Serra Nevada

Três irmãos estão entre os condenados. De Campo Grande (MS), família chefiava organização criminosa de tráfico internacional de drogas

Renan Nucci

Publicado em 24/01/2019 às 18:47

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A 3ª Vara Federal de Campo Grande (MS) condenou 14 pessoas denunciadas pelo Ministério Público Federal (MPF) em caso criminal que envolvia rede de tráfico internacional de drogas. O caso chamou atenção pelo volume das ações de tráfico e lavagem de dinheiro, em especial pela ostentação da riqueza auferida com os crimes. Os principais líderes de um dos grupos criminosos, os irmãos Odir Fernando dos Santos Correa e Odacir Santos Correa foram condenados a 51 anos e 14 anos de reclusão, respectivamente.

Entenda o caso – A investigação realizada pela Polícia Federal no bojo da operação Serra Nevada descortinou ações de grupos organizados ligados ao tráfico internacional de drogas com logística que envolvia o ingresso de cocaína boliviana no Brasil. A droga era arremessada de aeronaves em área rural e posteriormente transportada por rodovias com destino ao estado de São Paulo, onde se localizava o núcleo criminoso dos compradores.

Durante as investigações, foram realizadas diversas apreensões de drogas e de dinheiro, e prisões em flagrante. No contexto geral da investigação ganham destaque uma apreensão de carregamento de mais de 427 kg de cocaína e apreensões de altas somas em dólares (num dos casos, de mais de U$ 1,3 milhão).

O comércio transnacional de entorpecentes garantiu aos membros da organização uma vida de luxo e ostentação que incluía imóveis de alto padrão e veículos importados. Além de dinheiro em espécie, joias, armas e munições, a Justiça Federal decretou perdimento de um apartamento em São Paulo e de 16 veículos, que vão desde um Fiat Palio até uma Land Rover Vogue, avaliada em mais de R$ 200 mil. Há ainda bens que já foram a leilão, cujo valor arrecadado também está à disposição da Justiça.

Parte significativa dos lucros do tráfico de drogas foi submetida a atos de lavagem de dinheiro. Boa parte dos bens foram adquiridos em nome de terceiros com o nítido intento de ocultação de sua propriedade e de sua origem ilícita. Com o mesmo propósito de ocultação, valores foram movimentados em contas bancárias de terceiros.

A sentença não abrange todos os denunciados pelo MPF, já que alguns réus tiveram seus processos desmembrados. Com relação a essas pessoas, ainda se aguarda o desfecho do processo penal. Nessa condição encontram-se os réus Adriano Moreira da Silva (identificado com o principal comprador da droga em São Paulo), André Luiz de Almeida Anselmo (sócio da revenda de veículo I9, utilizada para lavagem de dinheiro), Felipe Martins Rolon e Wesley Silverio dos Santos.

Além da imposição de penas privativas de liberdade, os réus foram condenados a penas de multa. No caso de Odir, o valor da multa é próximo a R$ 1 milhão.

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