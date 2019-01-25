PRF apreende, em Miranda veículo locado com registro de estelionato

Policial
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, no início da tarde desta sexta-feira, 25 de janeiro, um veículo com registro de estelionato em Guarulhos/SP.
A equipe realizava fiscalização de rotina na BR-262 km 602, em Miranda, quando deu ordem de parada a um Nissan/Kicks com placas de Belo Horizonte/MG, conduzido por um homem de 37 anos.
Questionado sobre a procedência do veículo, o motorista informou que era alugado, não apresentando qualquer documento de locação. Segundo ele, o veículo fora alugado por um amigo e que o emprestara para ir à fronteira fazer compras.
Os policiais entraram em contato com o proprietário do automóvel, uma locadora de veículos, e foi informado de que havia um boletim de ocorrência de estelionato registrado em Guarulhos/SP.
O homem foi encaminhado para a Delegacia da Polícia Civil em Miranda juntamente com o veículo e poderá responder por estelionato.
Investigação
Homem foi localizado pela Deam na Avenida Mato Grosso; vítima, de 20 anos, relatou ter sido impedida de sair do veículo
LUTO
Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
INFRAESTRUTURA
Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo
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