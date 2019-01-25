PRF apreende, em Miranda veículo locado com registro de estelionato

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, no início da tarde desta sexta-feira, 25 de janeiro, um veículo com registro de estelionato em Guarulhos/SP.

A equipe realizava fiscalização de rotina na BR-262 km 602, em Miranda, quando deu ordem de parada a um Nissan/Kicks com placas de Belo Horizonte/MG, conduzido por um homem de 37 anos.

Questionado sobre a procedência do veículo, o motorista informou que era alugado, não apresentando qualquer documento de locação. Segundo ele, o veículo fora alugado por um amigo e que o emprestara para ir à fronteira fazer compras.

Os policiais entraram em contato com o proprietário do automóvel, uma locadora de veículos, e foi informado de que havia um boletim de ocorrência de estelionato registrado em Guarulhos/SP.

O homem foi encaminhado para a Delegacia da Polícia Civil em Miranda juntamente com o veículo e poderá responder por estelionato.